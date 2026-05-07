鉅亨網新聞中心 2026-05-07 09:27

量子計算領先企業 IONQIonQ Inc(IONQ-US) 公布 2026 會計年度第一季財報，營收、每股獲利等多項指標均優於華爾街預期，公司也同步上調全年財測，反映量子運算商業化進展持續推進。不過，市場發現本季亮眼獲利主要來自會計處理產生的非經營性收益，而非核心業務獲利能力改善，削弱投資人信心。在市場重新檢視其實際營運表現後，IONQ 週三盤後股價一度重挫超過 7%。

財報數據顯示，IONQ 當季營收達 6,470 萬美元，與分析師預估的 4,973 萬美元相比高出約 30%，年增率高達 755%。這一波強勁成長主要歸功於量子運算業務的快速擴張以及平台規模的持續提升。

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獲利方面，公司公佈的 GAAP 每股收益為 2.19 美元，而排除特定項目後的調整後每股虧損為 0.34 美元，優於市場預期的虧損 0.48 美元。

然而，分析師指出，GAAP 獲利的亮眼表現主要源於「權證負債公允價值變動」的會計處理，而非核心業務的實際經營收益，這成為了股價不漲反跌的主因。

即便市場情緒波動，IONQ 對未來展望仍持樂觀態度。公司已將全年營收指引從原先預期上調至 2.6 億至 2.7 億美元之間，中位數 2.65 億美元大幅優於分析師先前預估的 2.362 億美元。

針對即將到來的第二季，公司預計營收將落在 6,500 萬至 6,800 萬美元區間。不過在獲利壓力方面，公司維持全年調整後 EBITDA 虧損指引不變，預期虧損將介於 3.1 億至 3.3 億美元。

董事長兼執行長 Niccolo de Masi 在聲明中強調，IONQ 以強勁勢頭開啟了 2026 年，並連續四個季度刷新歷史紀錄，創下公司成立以來最強勁的單季業績。

從營收結構來看，IONQ 正成功邁向多元化與國際化，目前約 60% 營收來自商業客戶，國際客戶與多產品客戶各佔 35%，且剩餘履約義務（RPO）年增 554% 達 4.7 億美元，顯示未來動能充足。

在技術與業務進展上，IONQ 近期達成多項里程碑，包括向劍橋大學售出首台第六代晶片級 256 量子位元系統，並成功入選美國國防高級研究計畫局（DARPA）的 HARQ 計畫。

截至 2025 年 3 月底，公司財務狀況極為穩健，持有現金、現金等價物及投資合計約 310 億美元，為其後續的研發與市場擴張提供了雄厚的資金支撐。