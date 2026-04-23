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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估上修至-1.25元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.48元上修至-1.25元，其中最高估值-0.76元，最低估值-2.55元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.76(-1.16)-0.74-1.3-1.1
最低值-2.55(-2.55)-2.65-1.79-1.1
平均值-1.57(-1.71)-1.55-1.55-1.1
中位數-1.25(-1.48)-1.25-1.55-1.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.45億4.18億7.34億9.49億
最低值2.34億3.05億4.14億6.77億
平均值2.36億3.55億5.60億8.00億
中位數2.35億3.50億5.25億7.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.77-0.25-0.78-1.56-1.82
營業收入210萬1,113萬2,204萬4,307萬1.30億

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIONQ

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