鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估上修至-1.25元，預估目標價為61.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.48元上修至-1.25元，其中最高估值-0.76元，最低估值-2.55元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.76(-1.16)
|-0.74
|-1.3
|-1.1
|最低值
|-2.55(-2.55)
|-2.65
|-1.79
|-1.1
|平均值
|-1.57(-1.71)
|-1.55
|-1.55
|-1.1
|中位數
|-1.25(-1.48)
|-1.25
|-1.55
|-1.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.45億
|4.18億
|7.34億
|9.49億
|最低值
|2.34億
|3.05億
|4.14億
|6.77億
|平均值
|2.36億
|3.55億
|5.60億
|8.00億
|中位數
|2.35億
|3.50億
|5.25億
|7.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.77
|-0.25
|-0.78
|-1.56
|-1.82
|營業收入
|210萬
|1,113萬
|2,204萬
|4,307萬
|1.30億
詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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