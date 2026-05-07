鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 20:28

配合政府推動亞洲資產管理中心目標，渣打銀行持續針對高資產客群擴充多元財富管理方案，今 (7) 日正式在台灣推出保單融資（Policy Financing）服務 。隨著該項服務上線，渣打銀行成為目前台灣市場中，唯一在地方資產專區同時提供保單融資、保費融資及金融資產組合融資等完整融資服務的外商銀行 。此外，渣打銀行也宣布與凱雷集團合作，追加第二檔「未具證券投資信託基金性質」基金（Alternative Funds），進一步鞏固其在財富管理領域的領先地位 。

渣打銀行財富管理處處長 Samrat Khosla 表示，渣打銀行持續提供靈活的解決方案，以滿足客戶在流動性管理、資產傳承或風險分散的需求 。新推出的保單融資服務，能讓客戶在兼顧保障的同時，靈活運用資金，打造具彈性的財富規劃 。

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本次上線的保單融資服務，是以客戶持有且符合資格的具價值壽險保單作為擔保，提供具競爭力的融資方案 。這有助於高資產客群在不大幅動用既有資產或影響長期保險規劃的前提下，滿足短中期資金需求 。渣打銀行曾在 2025 年推出保費融資與金融資產組合融資，本次新增保單融資，象徵補齊了地方資產管理專區融資服務的最後一塊關鍵拼圖 。

在產品多元化方面，渣打銀行與凱雷集團旗下 Carlyle AlpInvest 攜手推出的第二檔私募股權多策略基金，聚焦於為客戶在市場動盪時尋求中長期資本增值機會 。私募股權基金具備報酬來源多元、可參與企業長期價值創造等特色，適合作為高資產客群中長期資產配置的一環 。