鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 13:11

純網銀將來銀行 (NEXT BANK) 宣布，即日起針對企業戶推出四大超有感優惠，包含挑戰企業數位存款市場最優的「最高 1.2% 高利活存」、「筆筆轉帳 0 手續費」，以及所屬員工享「活存利率最高 2%」回饋，打造老闆與員工雙贏方案。

挑戰最優薪轉！將來銀祭四大優惠 企業活存1.2%、員工優利2%。(圖/將來銀行)

身為全台首家開辦企業可自行線上申請存款業務的純網銀，將來銀行此次聚焦於中小企業與新創公司最有感的四大優勢。第一，企業活期存款年利率最高 1.2%，挑戰市場最高水準，讓閒置資金也能穩健增值；第二，將來銀行提供企業網銀轉帳享推廣期間 0 手續費、筆數無上限，交易金額亦可依據客戶自身條件設定，讓企業日常金流調度更加輕鬆靈活。

‌



第三，企業完成開戶並導入薪資轉帳後，員工可參與將來銀行個人戶新戶優惠，活期存款利率最高可達 2%，幾乎看齊市場「定存」水準，挑戰市場最優。第四，無論是開戶，或是每月發薪，企業都無需跑分行，直接便捷一指完成，省下來回奔波時機及臨櫃的紙本作業。

將來銀行指出，企業除提供固定薪資、一次性獎金給員工外，薪轉戶若能享有穩定的優息活存，也等於提供長期且有感的福利予員工。從將來銀行目前的企業客戶來觀察，此點特別受到科技、新創公司與服務業青睞。

將來銀行企業數位存款帳戶充分發揮純網銀優勢，企業免跑分行，24 小時皆可進行線上開戶申請，最快 10 分鐘內就可完成申請程序，相較傳統上於分行開戶動輒 1 小時的等待時間，行政效率大幅提升。對於分身乏術的中小企業主與新創團隊而言，省下的每一分時間，都能轉化爲企業最寶貴的生產力。

將來銀行目前已累積上百家企業客戶，涵蓋上市櫃公司、金融機構，當中以中小企業與新創族群占比達 65% 最高，顯示將來銀行提供的便捷且優質金融服務，服務到過往銀行較難惠及的族群，落實普惠金融。