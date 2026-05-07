〈港股盤後〉科技與晶片板塊領漲 恒指收漲逾1.5% 科指大漲3%

鉅亨網新聞中心 2026-05-07 16:36

港股市場周四 (7 日) 展現強勁動能，主要指數集體高收。截至收盤，恒生指數漲 1.57%，報 26626.28 點；恒生科技指數大漲 3.06%，報 5121.10 點；國企指數上漲 1.35%。全日市場情緒高漲，科網股、晶片股與航空板塊成為支撐大盤的主力。

科技與晶片板塊領漲 恒指收漲逾1.5% 科指大漲3%(圖:shutterstock)

今日科網股集體爆發，快手 - W 漲逾 7.5%，阿里巴巴漲近 5%，百度、騰訊及嗶哩嗶哩均錄得 3% 以上的漲幅。晶片股表現最為亮眼，華虹半導體受 SpaceX 計劃斥資逾百億美元建造半導體工廠的消息刺激，收盤大漲 8.69%。

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此外，由於中東地緣衝突緩和導致國際油價盤中大跳水（WTI 及布倫特原油曾跌超 10%），航空股隨之走強，中國國航、南方航空等漲幅均超 5%。相比之下，受油價拖累，石油股全線走低，中國石油股份大跌超過 8%。

受海外利好刺激，SpaceX 與 Anthropic 的合作願景以及其在德州的龐大半導體工廠建設計劃，為全球產業鏈注入動力。半導體巨頭業績集體超預期，帶動板塊情緒；同時，國內促消費政策與地緣局勢降溫亦提供支撐。數據中心與商業航天板塊活躍，部分個股如滴普科技更在營收大幅增長的刺激下飆升超過 56%。

展望後市，機構普遍持有審慎樂觀的態度。中信建投指出，一季度 TMT 與周期板塊展現出高景氣與高盈利格局，AI 算力仍是核心主線，景氣度正由核心硬件向液冷、算力租賃等環節擴散。