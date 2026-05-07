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仁寶表示，在此次合作中，仁寶將供應高密度、液冷式 AI 伺服器平台，該平台專為下一波 AI 發展的關鍵工作負載而設計，涵蓋能處理大量上下文、支援高併發運作的代理式應用，並在散熱效率與能源效能上，達到 Verda 雲端部署所需的高標準。