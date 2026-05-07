鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (7) 日宣布，與歐洲 AI 雲端服務供應商 Verda 建立策略合作夥伴關係，仁寶將提供新一代 GPU 伺服器系統，協助 Verda 加速在歐洲與亞太地區建置次世代 AI 基礎設施。
仁寶說明，Verda 是專為前沿模型訓練與代理式推論 (Agentic inference) 需求所打造的 AI 雲端平台。
仁寶表示，在此次合作中，仁寶將供應高密度、液冷式 AI 伺服器平台，該平台專為下一波 AI 發展的關鍵工作負載而設計，涵蓋能處理大量上下文、支援高併發運作的代理式應用，並在散熱效率與能源效能上，達到 Verda 雲端部署所需的高標準。
仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示，Verda 平台展現 AI 基礎設施需求的發展方向，朝向區域化、高效能，以及兼顧能源效率的部署模式。此外，也展現仁寶為客戶大規模交付先進 AI 系統的實力，協助客戶建構下一代 AI 雲端基礎設施。
Verda 營運長 Jorge Santos 則指出，此次與仁寶合作，讓 Verda 能以高品質與具可靠度的交付服務，拓展亞太市場。
仁寶持續擴充生產據點，涵蓋台灣、越南及美國，進一步強化供應鏈韌性，透過產能配置，滿足各區域客戶的實際需求。
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