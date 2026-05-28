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盤後速報 - 華固(2548)下週(6月2日)除息8元，預估參考價113元

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華固 (2548-TW) 下週 (6 月 2 日) 將進行除息交易，其中每股配發現金股利 8 元。

以今日 (5 月 26 日) 收盤價 121.00 元計算，預估參考價為 113 元，息值合計為 8 元，股息殖利率 6.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以 (5 月 26 日) 收盤價做計算，僅提供參考）


華固 (2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材. 機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。近 5 日股價下跌 3.17%，集中市場加權指數上漲 6.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元 / 股) 現金殖利率 股票股利 (元 / 百股)
2026/06/02 121.00 8 6.61% 0.0
2025/07/25 108.5 5.5 5.07% 0.5
2024/06/21 189.5 7.5 3.96% 1.0
2023/05/25 97.5 7.5 7.69% 0.0
2022/06/22 93.6 7.5 8.01% 0.0

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