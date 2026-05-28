盤後速報 - 華固(2548)下週(6月2日)除息8元，預估參考價113元
鉅亨網新聞中心
華固 (2548-TW) 下週 (6 月 2 日) 將進行除息交易，其中每股配發現金股利 8 元。
以今日 (5 月 26 日) 收盤價 121.00 元計算，預估參考價為 113 元，息值合計為 8 元，股息殖利率 6.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以 (5 月 26 日) 收盤價做計算，僅提供參考）
華固 (2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材. 機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。近 5 日股價下跌 3.17%，集中市場加權指數上漲 6.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元 / 股)
|現金殖利率
|股票股利 (元 / 百股)
|2026/06/02
|121.00
|8
|6.61%
|0.0
|2025/07/25
|108.5
|5.5
|5.07%
|0.5
|2024/06/21
|189.5
|7.5
|3.96%
|1.0
|2023/05/25
|97.5
|7.5
|7.69%
|0.0
|2022/06/22
|93.6
|7.5
|8.01%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 2026年5月8日台股中小型公司4月營收一覽（新增323家）
- 營收速報 - 華固(2548)4月營收9.60億元年增率高達28465.96％
- 營收速報 - 2026年4月21日台股中小型公司3月營收一覽（新增1家）
- 營收速報 - 2026年4月18日台股中小型公司3月營收一覽（新增1家）
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇