鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-07 10:59

於國內掛牌的海外股票型 ETF 已達 91 檔，隨著主動式 ETF 如火如荼加入戰局，今年整體海外 ETF 檔數有望上看百檔。主動式 ETF 的熱度也反映到受益人排名洗牌，根據統計，今年績效最好的主動統一全球創新 (00988A-TW)，大舉吸納人氣，受益人已超過 11 萬人，躍升至海外 ETF 受益人第三大，堪稱實力和人氣兼具。

統一00988A今年來績效87%勇冠全市場海外ETF 人氣直飆第三大。(圖：shutterstock)

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其中，主動統一全球創新是唯一一檔主動式 ETF，它於 2025/11/5 上市，掛牌剛滿半年，表現就相當強勁，今年的報酬率高達 86.81%，是 91 檔海外 ETF 中最強，這也讓 00988A 在吸金能力上展現了輾壓級的優勢，00988A 今年以來受益人數大增近 6.7 萬人，增加數同樣是所有海外 ETF 之首，推升 00988A 整體受益人數達 11 萬 2280 人，人氣指數直線上升來到第三名。

展望後市，主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷指出，中東戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，市場將逐步回歸基本面。在此背景下，AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，展現出高度的結構性韌性，不僅在景氣擴張期具備成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選。

人氣前五大海外股票型 ETF

代號 名稱 受益人數 (人) 今年以來 增減數 (人) 今年績效 (%) 00712 復華富時不動產 140437 -6465 -0.55 00830 國泰費城半導體 134574 52788 35.44 00988A 主動統一全球創新 112280 66990 86.81 00646 元大 S&P500 99550 22041 6.48 00882 中信中國高股息 91597 -11760 4.35

資料來源：CMoney，受益人統計至 2026/4/30，績效統計至 2026/5/7