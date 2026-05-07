鉅亨網記者陳于晴 台北
於國內掛牌的海外股票型 ETF 已達 91 檔，隨著主動式 ETF 如火如荼加入戰局，今年整體海外 ETF 檔數有望上看百檔。主動式 ETF 的熱度也反映到受益人排名洗牌，根據統計，今年績效最好的主動統一全球創新 (00988A-TW)，大舉吸納人氣，受益人已超過 11 萬人，躍升至海外 ETF 受益人第三大，堪稱實力和人氣兼具。
據 CMoney 統計，人氣前五大的海外股票型 ETF，分別為：復華富時不動產 (00712-TW)14 萬人、國泰費城半導體 (00830-TW)13.4 萬人、主動統一全球創新 (00988A-TW)11.2 萬人、元大 S&P500(00646-TW) 近 10 萬人、中信中國高股息 (00882-TW)9.1 萬人，五大 ETF 合計受益人數逾 57.8 萬人。
其中，主動統一全球創新是唯一一檔主動式 ETF，它於 2025/11/5 上市，掛牌剛滿半年，表現就相當強勁，今年的報酬率高達 86.81%，是 91 檔海外 ETF 中最強，這也讓 00988A 在吸金能力上展現了輾壓級的優勢，00988A 今年以來受益人數大增近 6.7 萬人，增加數同樣是所有海外 ETF 之首，推升 00988A 整體受益人數達 11 萬 2280 人，人氣指數直線上升來到第三名。
展望後市，主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷指出，中東戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，市場將逐步回歸基本面。在此背景下，AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，展現出高度的結構性韌性，不僅在景氣擴張期具備成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選。
人氣前五大海外股票型 ETF
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代號
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名稱
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受益人數 (人)
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今年以來
增減數 (人)
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今年績效
(%)
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00712
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復華富時不動產
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140437
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-6465
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-0.55
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00830
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國泰費城半導體
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134574
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52788
|
35.44
|
00988A
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主動統一全球創新
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112280
|
66990
|
86.81
|
00646
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元大 S&P500
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99550
|
22041
|
6.48
|
00882
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中信中國高股息
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91597
|
-11760
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4.35
資料來源：CMoney，受益人統計至 2026/4/30，績效統計至 2026/5/7
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