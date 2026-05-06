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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健(ELAN-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.02元上修至1.04元，其中最高估值1.07元，最低估值1.01元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.07(1.06)1.221.411.54
最低值1.01(1)1.121.241.36
平均值1.04(1.03)1.171.331.45
中位數1.04(1.02)1.161.31.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.65億53.30億56.47億58.72億
最低值49.72億51.79億53.85億57.41億
平均值50.10億52.84億55.38億58.14億
中位數50.11億52.93億55.38億58.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.97-0.16-2.500.68-0.47
營業收入47.65億44.11億44.17億44.39億47.15億

詳細資訊請看美股內頁：
伊蘭科動物保健(ELAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSELAN

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