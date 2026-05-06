鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健(ELAN-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.02元上修至1.04元，其中最高估值1.07元，最低估值1.01元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.07(1.06)
|1.22
|1.41
|1.54
|最低值
|1.01(1)
|1.12
|1.24
|1.36
|平均值
|1.04(1.03)
|1.17
|1.33
|1.45
|中位數
|1.04(1.02)
|1.16
|1.3
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.65億
|53.30億
|56.47億
|58.72億
|最低值
|49.72億
|51.79億
|53.85億
|57.41億
|平均值
|50.10億
|52.84億
|55.38億
|58.14億
|中位數
|50.11億
|52.93億
|55.38億
|58.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.97
|-0.16
|-2.50
|0.68
|-0.47
|營業收入
|47.65億
|44.11億
|44.17億
|44.39億
|47.15億
詳細資訊請看美股內頁：
伊蘭科動物保健(ELAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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