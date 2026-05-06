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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為74.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.64元，其中最高估值6.02元，最低估值4.32元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.02(6.02)9.366.852.86
最低值4.32(4.32)2.182.281.91
平均值4.91(4.83)5.595.072.38
中位數4.64(4.51)5.885.422.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值62.32億82.90億64.69億27.17億
最低值45.96億39.25億39.82億27.17億
平均值53.35億54.74億50.14億27.17億
中位數51.66億52.38億47.57億27.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-1.62-0.320.312.56
營業收入16.33億14.95億23.16億28.19億36.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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