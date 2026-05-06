氣立首季獲利改善 去年0.5元股息訂6/2除息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 19:04

氣動與電控自動化元件廠氣立 (4555-TW）今 (6) 日公布最新獲利資訊，2026 年首季稅後純益 254 萬元，季減 80%，年增 1.59 倍，每股盈餘 0.04 元。氣立在 2026 年首季獲利成長，主要因高附加產品應用比重提升，PCB 精密加工機器套件出貨增加，加上 AI 相關硬體設備需求帶動訂單增加所致。

氣立董事長游平政。(鉅亨網記者張欽發攝)

氣立去年每股純益 0.19 元，將超額配發 0.5 元現金股利，將在 6 月 2 日除息交易，股息預計 6 月 29 日發放。

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氣立 2026 年第一季營收 4.05 億元，季增 2.49%、年增 6.95%；毛利率 30.13%，季減 1.8 個百分點、年增 2.75 個百分點，稅後純益 254 萬元，每股純益 0.04 元。

氣立在 2026 年第一季獲利改善，主要為高附加產品應用比重提升，PCB 精密加工機器模組化出貨增加，加上 AI 相關硬體設備需求帶動訂單增加所致。同時，主要來自產品設計優化、生產配置調整，推升高附加價值產品出貨比重增加，使整體毛利率維持在 30% 以上水準。且在 AI 硬體設備需求帶動下，PCB 與半導體封測設備投資動能回溫，同步挹注既有氣動與自動化元件訂單，形成穩定營運基礎。

在新品與高階應用布局方面，氣立 2026 年第一季已陸續完成超音波流量感測器於液冷散熱及廠務應用等的客戶端驗證，預計自第二季起逐步轉為正式接單。由於液冷散熱與半導體廠高精度流量監控領域，過去長期由日系與歐系品牌主導，台廠鮮少取得同等應用認可。