鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 15:01

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝電子 - KY(6672-TW）今 (7) 日公布 2026 年 3 月營收 4.81 億元，月增 35.24%，年增 32.73%；累計 2026 年第一季營收達 12.4 億元，季增 12.57%，年增 21.86%，騰輝電子 - KY 指出，今年度營收擺脫頹勢，無論單月或累計數字均達成雙位數成長，業績重返顯著成長軌道，更締造近 4 年來新高。

騰輝電子 - KY 指出，營收攀升主要得益於長期布局的高毛利航空航天聚醯亞胺（PI）材料開花結果。今年 1 月，該產品應用訂單甫創下歷史新高，本月再度刷新紀錄，月增幅達 52%，累計第一季年成長倍數增長，並且較去年第四季度成長達 50%，反映材料需求暢旺，產品滲透率持續上升，吸引更多客戶青睞，全球市佔率大幅擴大。除了在國防、航天領域保持領先外，應用更延伸至半導體測試領域，搭配 RCC/RCF 等高功率薄膜產品及高速材料逐步放量，成長力道將持續逐季增強。

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展望未來，騰輝電子 - KY 指出，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，公司也獲得世界級半導體測試設備商的認可，且新材料的認證量產持續增加。低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR／VR／機器人／載人飛行載具等應用，已獲得終端認證且初始訂單初步放量。

此外，騰輝電子 - KY 指出，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，公司已成功轉嫁, 預期漲價效應將逐步發酵，對營收產生顯著貢獻。海外客戶認證與應用近期亦大幅發酵，對高階產品的發展挹注新的動力。在價格後續逐步調升、各類高階材料通過認證並放量，以及海外終端認證成功發酵的三引擎帶動下，將為營收注入明顯成長動能。

騰輝電子 - KY 指出，公司將持續朝向「少量多樣、客製化應用」的產品策略布局, 並透過優化產能配置，以精準對接市場需求增長。在多箭齊發之勢下, 可望有效強化市場競爭地位及進一步鞏固市場布局, 帶動營收與獲利貢獻提升, 展現充沛的成長後勁。