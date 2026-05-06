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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至6.8元，預估目標價為186.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.22元上修至6.8元，其中最高估值10.44元，最低估值4.81元，預估目標價為186.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.44(9.34)13.1215.7117.85
最低值4.81(4.32)4.386.796.51
平均值7.03(6.39)9.0611.212.43
中位數6.8(6.22)9.111.513.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.72億54.23億61.16億71.49億
最低值33.89億34.64億38.55億38.71億
平均值36.48億42.54億47.53億50.09億
中位數36.71億43.62億48.33億50.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.921.562.473.294.67
營業收入11.34億14.89億18.87億23.55億28.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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