鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為177.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.06元上修至6.16元，其中最高估值8.04元，最低估值4.23元，預估目標價為177.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.04(8.04)
|14.1
|16.65
|20.9
|最低值
|4.23(4.23)
|4.38
|5.81
|5.06
|平均值
|6.04(6.04)
|8.19
|10.57
|11.34
|中位數
|6.16(6.06)
|7.57
|10.54
|10.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.46億
|47.52億
|54.83億
|58.94億
|最低值
|32.98億
|34.18億
|37.03億
|33.41億
|平均值
|34.65億
|38.49億
|43.05億
|44.66億
|中位數
|34.58億
|38.23億
|42.04億
|44.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|4.67
|營業收入
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
|28.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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