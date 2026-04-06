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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為177.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.06元上修至6.16元，其中最高估值8.04元，最低估值4.23元，預估目標價為177.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.04(8.04)14.116.6520.9
最低值4.23(4.23)4.385.815.06
平均值6.04(6.04)8.1910.5711.34
中位數6.16(6.06)7.5710.5410.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.46億47.52億54.83億58.94億
最低值32.98億34.18億37.03億33.41億
平均值34.65億38.49億43.05億44.66億
中位數34.58億38.23億42.04億44.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.921.562.473.294.67
營業收入11.34億14.89億18.87億23.55億28.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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