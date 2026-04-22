鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為181.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.07元上修至6.17元，其中最高估值8.04元，最低估值4.32元，預估目標價為181.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.04(8.04)
|11.66
|14.2
|16.85
|最低值
|4.32(4.32)
|4.38
|6.79
|5.12
|平均值
|6.14(6.12)
|8.32
|10.56
|11.56
|中位數
|6.17(6.07)
|8.1
|11.15
|12.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.96億
|42.30億
|46.16億
|53.41億
|最低值
|33.85億
|34.64億
|38.55億
|33.41億
|平均值
|34.76億
|38.54億
|42.91億
|46.93億
|中位數
|34.68億
|38.44億
|43.22億
|47.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|4.67
|營業收入
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
|28.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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