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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.39元上修至5.6元，其中最高估值7.77元，最低估值3.39元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.77(7.25)7.818.519.22
最低值3.39(3.39)3.113.293.29
平均值5.51(5.36)5.475.785.79
中位數5.6(5.39)5.85.964.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值312.21億333.58億336.30億263.01億
最低值176.71億180.48億208.60億260.24億
平均值232.88億250.40億256.78億261.63億
中位數230.49億240.77億260.97億261.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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