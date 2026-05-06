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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.25元下修至10.83元，其中最高估值11.25元，最低估值10.79元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.25(11.46)
|12.05
|13.05
|最低值
|10.79(11.01)
|11.26
|13.05
|平均值
|10.95(11.24)
|11.57
|13.05
|中位數
|10.83(11.25)
|11.53
|13.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73.29億
|77.61億
|79.39億
|最低值
|71.63億
|73.17億
|79.39億
|平均值
|72.64億
|74.90億
|79.39億
|中位數
|72.64億
|74.46億
|79.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.73
|7.34
|9.60
|9.71
|11.18
|營業收入
|68.94億
|79.46億
|81.60億
|74.30億
|72.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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