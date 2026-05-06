鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至49.36元，預估目標價為290.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.69元上修至49.36元，其中最高估值146.4元，最低估值9.6元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|146.4(146.4)
|42.66
|235.73
|391.6
|最低值
|9.6(4.35)
|-0.2
|1.91
|391.6
|平均值
|66.47(52.9)
|12.98
|72.89
|391.6
|中位數
|49.36(43.69)
|6.18
|26.97
|391.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.15億
|5.69億
|6.35億
|最低值
|4.58億
|4.49億
|5.34億
|平均值
|4.94億
|5.08億
|5.69億
|中位數
|4.94億
|5.03億
|5.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|-15.23
|營業收入
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
|4.77億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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