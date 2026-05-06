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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為240.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.78元，其中最高估值3.32元，最低估值2.25元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.32(2.95)5.796.848.58
最低值2.25(2.25)3.093.783.74
平均值2.75(2.5)3.935.156.33
中位數2.78(2.43)3.795.186.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.36億29.60億32.29億39.73億
最低值12.33億15.33億21.35億22.59億
平均值14.56億20.39億25.50億30.64億
中位數14.99億19.91億24.19億29.59億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.38-0.17-0.641.22
營業收入7,987萬1.16億3.96億8.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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