鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.78元，其中最高估值3.32元，最低估值2.25元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.32(2.95)
|5.79
|6.84
|8.58
|最低值
|2.25(2.25)
|3.09
|3.78
|3.74
|平均值
|2.75(2.5)
|3.93
|5.15
|6.33
|中位數
|2.78(2.43)
|3.79
|5.18
|6.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.36億
|29.60億
|32.29億
|39.73億
|最低值
|12.33億
|15.33億
|21.35億
|22.59億
|平均值
|14.56億
|20.39億
|25.50億
|30.64億
|中位數
|14.99億
|19.91億
|24.19億
|29.59億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|1.22
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
|8.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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