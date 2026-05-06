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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為22.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.52元，其中最高估值2.13元，最低估值1.22元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.13(2.13)2.412.421.94
最低值1.22(1.43)1.331.21.71
平均值1.57(1.6)1.691.691.81
中位數1.52(1.56)1.611.681.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,182.68億1,204.68億1,213.98億1,137.52億
最低值720.49億735.39億818.49億1,137.52億
平均值1,032.58億1,058.41億1,106.82億1,137.52億
中位數1,078.46億1,114.33億1,170.39億1,137.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.891.401.091.281.21
營業收入674.17億898.76億785.86億826.71億855.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSET

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Energy Transfer LP - Unit20.115-1.35%

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