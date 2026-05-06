鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.52元，其中最高估值2.13元，最低估值1.22元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.13(2.13)
|2.41
|2.42
|1.94
|最低值
|1.22(1.43)
|1.33
|1.2
|1.71
|平均值
|1.57(1.6)
|1.69
|1.69
|1.81
|中位數
|1.52(1.56)
|1.61
|1.68
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,182.68億
|1,204.68億
|1,213.98億
|1,137.52億
|最低值
|720.49億
|735.39億
|818.49億
|1,137.52億
|平均值
|1,032.58億
|1,058.41億
|1,106.82億
|1,137.52億
|中位數
|1,078.46億
|1,114.33億
|1,170.39億
|1,137.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|1.21
|營業收入
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
|855.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估下修至10.83元，預估目標價為120.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇