全訊4月營收大噴發 月增3.7倍受惠國防標案遞延出貨認列

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 19:30

砷化鎵、PA(功率放大器)製造商全訊 (5222-TW) 今 (6) 日公布 4 月營收為 9,082 萬元、月增 370.88%、年增 45.94％，主要在於 3 月份部分國防標案產品，因遞延至 4 月份出貨及認列營收所致，累計今 (2026) 年前 4 月合併營收為 2.68 億元、年減 18.3%。

全訊董事長張全生。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

全訊表示，隨國防標案相關產品陸續進入量產與交付階段，公司第 2 季出貨量可望依標案時程穩健成長。公司多年深耕軍工領域，具備砷化鎵 (GaAs) 與氮化鎵 (GaN) 製程的高功率固態功率放大器 (SSPA) 研發與量產能力，並能提供從前端設計到後段組裝的一條龍整合服務，使全訊在國防系統供應鏈中具備高度競爭力。

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此外，國防部將「無人機反制能力」列為未來 3 年重點建設項目後，相關系統需求快速提升，全訊所供應之寬頻、高功率 SSPA 已成為多項反制系統的核心組件，無人機反制系統所需的寬頻大功率 SSPA，除了一直以來為歐洲及東南亞國家的供給，目前與國內設計製造無人機反制系統的公司進行檢測中，預期將持續挹注未來的營運表現。

除了國內標案外，全訊今年在海外軍工業務亦維持強勁成長動能，歐、美客戶對高功率 SSPA 的需求持續增加，主要應用於無人機反制、雷達與電子戰設備。公司於今年第一季為印度雷達系統客戶完成客製化縮裝版高頻 GaN SSPA 的產品開發及驗證，並於第 2 季初取得此產品的首批量產訂單，將為公司明 (2027) 年貢獻營收。

法人預期，隨著歐洲、美國與印度三大市場同步成長，全訊海外軍工產品出貨量可望持續提升，有望成為今年營運的重要成長引擎。

在太空與低軌衛星領域，全訊開發的低軌道衛星用 SSPA 已成功通過國家太空中心前二階段的驗證，並將於年底完成第三階段的工程及輻射驗證。該產品具備高功率及高效率、與抗太空輻射等特性，適用於低軌衛星通訊及觀測設備與訊號傳輸系統。