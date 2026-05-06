競國透過昆山競陸廠切入光通訊板已占營收比重5%

PCB 廠競國 (6108-TW) 透過在昆山的競陸廠生產，除在記憶體模組板供貨之外，公司並透過此一生產線切入光模塊應用光通訊板，公司估計，目前此一業務並已占 5% 的營收比重 。目前生產記憶體模組板的 PCB 廠除競國之外，還包括定穎 (3715-TW) 及健鼎 (3044-TW)。