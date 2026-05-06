競國透過昆山競陸廠切入光通訊板已占營收比重5%
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠競國 (6108-TW) 透過在昆山的競陸廠生產，除在記憶體模組板供貨之外，公司並透過此一生產線切入光模塊應用光通訊板，公司估計，目前此一業務並已占 5% 的營收比重 。目前生產記憶體模組板的 PCB 廠除競國之外，還包括定穎 (3715-TW) 及健鼎 (3044-TW)。
而目前也有柏承 (6141-TW) 以江蘇南通廠切入光通訊應用板的生產。
競國在完成處分泰國廠給大陸 PCB 廠勝宏，上月並處分樹林光武廠之後，今 (6) 日召開董事會並爲優化資本結構，決議辦理現金減資 30%，減資後股本 10.81 億元，每股將退還 3 元給原股東，加上去年 1 元的現金股息，原股東每股將獲 4 元現金。
競國今天公布 2026 年最新獲利資訊，2026 年首季營收 10.06 億元，爲負毛利率，稅後虧損 1.67 億元，每股虧損 1.08 元。
競國今天股價以漲停價 22 元作收，成交量放大爲 1.06 萬張。
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