鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-06 15:31

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅 6 日（周三）在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談，阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮。

阿拉格齊表示，事實已經證明，政治危機無法通過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷累積共識，尋求全面、永久的解決方案。

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據《新華社》報導，王毅重申中方對伊朗局勢的原則立場，強調自戰事發生以來，中方一直積極勸和促談。中國國家主席習近平提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，得到國際社會積極響應。

王毅說，當前中東局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。中方認為，全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。

提及海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方儘快回應國際社會的強烈呼聲。

關於核問題，中方讚賞伊朗不發展核武的承諾，認為伊朗有和平利用核能的正當權利。