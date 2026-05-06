〈玉山金法說〉陳茂欽：別對美國降息太樂觀 二大變數夾擊下半年挑戰大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 19:23

玉山金控 (2884-TW) 今 (6) 日舉行 2026 年第一季法說會，擅長剖析總經的總座陳茂欽，對下半年展望顯得格外審慎，他認為，金融環境已脫離原先的樂觀預測，主要受二大變數夾擊，一是美伊戰爭導致油價與通膨壓力高漲，徹底動搖 Fed 的降息步調，甚至可能演變為高利率長期化；二是台灣內部面臨資金緊縮的獨特現象，包含外資匯出、全民瘋台股及企業美元需求大增，導致美元資金成本攀升。他預估，今年美國只降一碼、甚至不降息。

玉山金總座陳茂欽：別對美國降息太樂觀 二大變數夾擊下半年挑戰大。（鉅亨網資料照）

陳茂欽於今天法說會上釋出總經看法，他指出，Fed 新任主席提名人華許 (Kevin Warsh) 即將上任，他主張 AI 帶動生產力提升可以壓制通膨，從而換取降息空間，但目前看來，理想與現實還是有落差，美國失業率仍處於低位，AI 的效益還沒完全顯現。

‌



在這種情況下，Fed 根本沒有理由急著降息，他預測，即便 9 月真的降一碼，對企業今年財報的幫助也微乎其微。而財務長程國榮甚至認為今年可能一碼也不會降了。

陳茂欽認為，2026 年上半年相對穩定，對銀行獲利仍有利，因為利率維持高位；但到了下半年，金融操作挑戰變大，應轉趨審慎，隨時準備應對不按牌理出牌的政策與市場動盪。

此外，陳茂欽特別提到了一個被多數人忽略的台灣本土因素，他直言，台灣現在的美元頭寸非常緊俏，這與國外無關，而是「國內自己的事情」。

他分析原因有三，第一，台灣出口暢旺，企業對美元需求爆增；第二，股市大好，股民紛紛把外幣存款解約轉投台股 ETF 或基金；第三，外資近期大規模賣超後急著匯出。在三大因素疊加下，導致國內銀行吸收美元存款的成本飆升，這對銀行與壽險公司的獲利與資產配置都是極大挑戰。