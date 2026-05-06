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〈台幣〉外資匯入推升價量 強彈1.17角收31.488元

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股加權指數今 (6) 日終場漲 369.56 點，收 41138.85 點，再創收盤新高紀錄，並爆出天量 1.45 兆元，台北匯市也展現外資積極匯入的氣勢，全日處在升值態勢，終場收在 31.488 元、升值 1.17 角，台北外匯經紀公司成交值擴大至 18.72 億美元。

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台北匯市展現外資積極匯入的氣勢。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.57 元、升值 3.5 分開出後，最高來到 31.456 元，全日高低價差 1.14 角。


觀察主要亞幣，韓元強升超過 1.1%，日元也飆升 1%，泰銖升逾 0.5%，新台幣收升 0.37%，星元升近 0.4%，人民幣升近 0.2%，反觀美元指數下跌近 0.4%。

統一投顧指出，儘管中東地緣情勢前景未明，國際能源價格持續劇烈波動，不過，美軍定調軍事攻擊已結束，轉而聚焦自由計畫，再加上美股第一季財報季表現良好、整體獲利優於預期持續上修，且聯準會新舊主席接任的不確定性逐漸淡化，有助美股走強，而台股持續挑戰新高。


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美元指數97.856-0.60%
集中市場加權指數41138.85+0.91%
美元/台幣31.488-0.37%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0064+1.58%
泰銖/美元0.0310+1.30%
人民幣/美元0.1468+0.27%

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