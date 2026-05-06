〈台幣〉外資匯入推升價量 強彈1.17角收31.488元

台股 加權指數 今 (6) 日終場漲 369.56 點，收 41138.85 點，再創收盤新高紀錄，並爆出天量 1.45 兆元，台北匯市也展現外資積極匯入的氣勢，全日處在升值態勢，終場收在 31.488 元、升值 1.17 角，台北外匯經紀公司成交值擴大至 18.72 億美元。

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統一投顧指出，儘管中東地緣情勢前景未明，國際能源價格持續劇烈波動，不過，美軍定調軍事攻擊已結束，轉而聚焦自由計畫，再加上美股第一季財報季表現良好、整體獲利優於預期持續上修，且聯準會新舊主席接任的不確定性逐漸淡化，有助美股走強，而台股持續挑戰新高。