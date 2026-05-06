鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-06 16:38

PMIC 廠致新 (8081-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望第二季，董事長吳錦川表示，客戶拉貨動能約與第一季相當，並未出現減緩，營收大致持平上季至小幅成長，同時也觀察到部分料號開始出現缺貨情形，若缺貨品項持續放大，將進一步向客戶調漲價格。

法人預估，致新第二季營收約 21 至 22.5 億元，約季減 1% 至季增 6.5%，毛利率估 37-40%，營益率估 16-20%。

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致新第一季營收 21.11 億元，季增 3.28%，年減 2.18%，毛利率 40%，季增 2 個百分點，年減 1 個百分點，營益率 18%，季增 2 個百分點，年減 4 個百分點，稅後純益 3.96 億元，季減 2.14%，年減 4.12%，每股稅後純益 4.62 元。

吳錦川說，過去晶圓廠與封裝廠因需求相對平淡，因此即使成本上升，也不敢向客戶漲價，但自今年第一季開始，隨著產能逐步滿載，晶圓與封裝供應商已開始向致新調漲價格。

吳錦川坦言，現階段額外晶圓產能並不容易取得，致新已開始思考明年產能配置，客戶端方面，目前尚未向客戶漲價，但也沒有像過去每季降價。致新目前仍持續增加晶圓與封裝供應，以支應客戶需求，預期今年取得的晶圓產能將優於去年，同時也期望明年至少與今年相當，並進一步爭取更多產能。

致新目前庫存水位約 110 天，仍有庫存可支應客戶需求，因此客戶尚未明顯感受到拿不到貨的壓力。不過，吳錦川強調，部分料號已經開始缺貨，若客戶突然追加急單，公司可能無法即時交貨；若後續缺貨料號持續增加，公司就會向客戶調漲價格。吳錦川說，

針對拉貨動能，吳錦川表示，目前客戶拉貨並未放緩，但仍需觀察需求是真實增加，或是因擔心後續漲價而提前拉貨。公司指出，理論上第三季通常是出貨高峰，第四季則會下來。

從終端應用來看，致新指出，AI 推論需求增加，帶動伺服器 CPU 與 DDR5 需求上升。隨著 CPU 所需處理資料量增加，記憶體需求同步擴大，而三大記憶體廠產能增加速度趕不上需求成長，記憶體缺貨狀況預期將持續。

致新進一步表示，記憶體產能將優先滿足 HBM，其次是伺服器 DDR5，剩餘產能才用於 Client DDR5、LPDDR5 等應用。雖然 Client DDR5 需求具價格彈性，但過往記憶體漲價時，低容量機種銷售比重會提高，整體筆電銷量不見得會明顯下滑，目前筆電已全面漲價，但銷量下降幅度有限。