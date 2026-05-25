鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 08:20

美國零售市場驚現詭異硬體行情，三星 870 EVO SATA 固態硬碟 (SSD) 價格竟大幅超越速度更快的 NVMe 產品，引發消費者熱議。

根據 Reddit 用戶曝光，知名連鎖賣場 Micro Center 標價離譜至極，870 EVO 1TB 高達 519 美元，2TB 為 1039 美元，4TB 與 8TB 更是飆升至 2069 美元與 4139 美元，其中 8TB 版本折合人民幣約 2.8 萬元。

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對比之下，效能更強的 NVMe SSD 價格顯得極為親民，速度更快的 WD_Black SN7100 1TB 僅售 189 美元，即便三星旗艦級 990 PRO 1TB 也不過 249 美元。這意味著在同容量下，技術較舊、讀寫速度較慢的 SATA SSD，售價竟是頂規 NVMe 產品的近三倍。

值得注意的是，亞馬遜平台上同款 870 EVO 1TB 也要價 449 美元，顯示這並非單一賣場的短期標價失誤。

業界人士分析，這種違背市場邏輯的現象，恐因 SATA SSD 的產量遠低於主流 NVMe 產品所致。

然而，Micro Center 貨架上仍堆滿庫存，甚至還貼出「每戶限購 2 塊」的告示，顯示並無嚴重缺貨問題，更讓這波漲價潮顯得荒謬。