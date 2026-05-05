鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-05 20:55

美國國防部長赫格塞思 5 日（周二）表示，在荷姆茲海峽展開的「自由計畫」疏導行動獨立於「史詩怒火」行動，並且是臨時性質。

赫格塞思說，「伊朗並未控制海峽」。為打通海峽，美方無需進入伊朗的領空或領海。數百艘船隻正排隊等候穿越海峽。美國的封鎖依然全面生效。

‌



此外，美軍參謀長聯席會議主席凱恩 5 日表示，目前伊朗所有的襲擊都尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻」。

凱恩說，自美伊停火宣布以來，伊朗已向商船開火 9 次，並扣押 2 艘貨櫃船。凱恩稱，目前有 2.25 萬名海員被困在波斯灣。

韓國外交部 4 日表示，當晚 8 時 40 分許，在荷姆茲海峽內側、阿聯附近海域停泊的一艘由韓國海運企業經營的中型散貨船發生爆炸，引發火災，政府正就是否遭到攻擊等情況展開核實。

據《韓聯社》報導，該船共載有 24 人，包括 6 名韓國籍船員，事故未造成人員傷亡。該船雖為巴拿馬籍，但由韓國海運企業 HMM（原現代商船）營運。

HMM 表示，爆炸聲傳出後，機艙左舷起火，船員隨即釋放二氧化碳滅火，持續約 4 小時。從目前監控畫面來看，火勢已被撲滅。

關於該船是否遭到攻擊，雖有相關情報傳出，但韓國政府仍在核實具體情況。

HMM 也表示，尚無法確認是遭受外部襲擊，還是船舶內部問題引發爆炸。HMM 計劃調派拖船，將受損船舶轉移至附近迪拜港，相關作業預計需耗時數日。

韓國海洋水產部說，目前在荷姆茲海峽內側滯留的涉韓船舶共計 26 艘，船上共有韓國籍船員 123 人。若將搭乘外籍船舶的 37 名韓國船員計算在內，海峽內韓國籍船員總數為 160 人。這些船員在伊朗封鎖海峽兩個多月期間一直未能脫離這片海域。