鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-05 18:29

南山人壽今 (5) 日舉行「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，董事長尹崇堯親身分享跑馬訓練菜單，他每周平日維持二至三次、心率約 140 的 50 分鐘輕鬆跑與一次速度訓練；周末則安排近 2 小時長跑來累積跑量，直言運動是最佳的抗壓良藥。談到台股近日站上 4 萬點大關，尹崇堯認為，雖然目前點位較高，但受惠於 AI 浪潮與國際科技巨頭持續追加資本支出，台廠硬體實力深具優勢，對後市展望抱持「審慎樂觀」態度。

談及近期台股表現，尹崇堯受訪時表示，年初時，市場並未預期大盤會如此強勁，目前的成長動能主要仍由 AI 題材驅動，他觀察到，儘管 AI 發展對部分軟體企業可能帶來衝擊，但對台灣而言卻是極大的機遇。

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尹崇堯指出，台灣在 AI 硬體相關領域的基礎非常深厚，近期國際 CSP(雲端服務供應商) 大廠的資本支出比預期更多，台廠受益相當顯著。他強調，雖然目前點位較高，需要持續觀察，但整體基礎非常扎實，南山人壽會以穩健的腳步應對市場波動。

至於保險本業，針對近期同業調升美元保單宣告利率至 4.42%，可能掀起宣告利率大戰，尹崇堯表示，南山會密切觀察市場條件與美國聯準會 (Fed) 的降息趨勢，以穩健方式應對市場競爭。

南山人壽 NS RUN 邁入第三年，今年將擴大規模，新增家庭共跑、女神先行等組別，更取得 AIMS 國際賽道認證，躍升指標賽事之一。而尹崇堯私下也是一名熱血跑者，他透露，跑步是釋放壓力的最佳管道，笑稱「跑步之後，精神和抗壓性都變好了。」

尹崇堯進一步分享他的跑馬秘訣，即是「堆跑量」，他每日清晨 5 點多便起床訓練，平日安排 2 至 3 次輕鬆跑及一次速度課程，時長約 50 分鐘至 1 小時，周末則會進行 1.5 至 2 小時的長跑練習。談到今年的「NS RUN」賽事，他目標要在半馬挑戰「破二」，也就是 2 小時內完賽，跑者們也可將此賽事視為 12 月台北馬拉松前的重要檢測點。

南山人壽主辦的「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」將於 11 月 22 日在總統府前起步。今年賽事首創「女神先行」機制，讓女性跑者在 21 公里與 10 公里組別提早 10 分鐘起跑，並有專屬配色獎牌及完賽後快速通關等多項禮遇，希望鼓勵更多女性跑者加入路跑行列。

尹崇堯會中也表示，南山人壽致力落實「永續健康領航者」承諾，從推動健康守護圈開始，讓保險的意義從「事後理賠」走向「事前預防」，近年更透過舉辦路跑賽事，希望帶動全台的家庭，為自己、為親愛的家人、為下一個 10 年或 20 年累積健康資本。