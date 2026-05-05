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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為12.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值1.25元，最低估值0.42元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.25)1.61.871.03
最低值0.42(0.46)0.330.461.03
平均值0.66(0.69)0.831.151.03
中位數0.66(0.68)0.821.131.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值302.96億316.16億336.13億313.96億
最低值292.46億292.46億301.19億311.32億
平均值299.16億304.47億316.07億312.64億
中位數299.70億304.06億314.78億312.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.021.61-1.69-9.34-0.56
營業收入285.86億301.54億296.52億292.13億288.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSKY

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