鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為12.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值1.25元，最低估值0.46元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.6
|1.87
|1.07
|最低值
|0.46(0.46)
|0.33
|0.7
|1.07
|平均值
|0.69(0.71)
|0.87
|1.2
|1.07
|中位數
|0.68(0.7)
|0.83
|1.05
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|305.12億
|315.49億
|335.21億
|312.77億
|最低值
|292.46億
|291.08億
|297.43億
|287.18億
|平均值
|299.29億
|304.32億
|315.90億
|299.98億
|中位數
|299.75億
|304.06億
|315.35億
|299.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|-0.56
|營業收入
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
|288.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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