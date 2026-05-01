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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值1.25元，最低估值0.46元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.25)1.61.871.07
最低值0.46(0.46)0.330.71.07
平均值0.69(0.71)0.871.21.07
中位數0.68(0.7)0.831.051.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值305.12億315.49億335.21億312.77億
最低值292.46億291.08億297.43億287.18億
平均值299.29億304.32億315.90億299.98億
中位數299.75億304.06億315.35億299.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.021.61-1.69-9.34-0.56
營業收入285.86億301.54億296.52億292.13億288.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSKY

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