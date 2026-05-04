鴻海第二代低軌衛星珍珠號升空 啟動衛星間通訊鏈路驗證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-04 09:42

鴻海 (2317-TW) 宣布，第二代低軌衛星「珍珠號」PEARL-1A 及 PEARL-1B，已於台北時間 5 月 3 日傍晚透過 SpaceX 的獵鷹 9 號（Falcon 9）運載火箭順利發射升空，並成功進入預定道上，將執行為期 5 年的太空任務，進行通訊與太空科學領域的酬載技術驗證。

鴻海二代低軌衛星升空 啟動衛星間通訊鏈路驗證。(圖：鴻海提供)

相較於第一代珍珠號著重於「衛星對地面站」的通訊實驗與系統驗證，第二代衛星進一步搭載了 Ka 頻段星際鏈路（Inter-Satellite Link, ISL）酬載，這兩顆衛星不僅能實現衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進行兩顆衛星之間的對接傳輸驗證，並配合小型電離層探針（CIP）監測太空通訊環境。

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鴻海表示，透過此項技術，能更有效掌握衛星通訊網路的波束規劃與星系設計工具，強化未來在低軌衛星通訊系統中的應用能力；鴻海研究院負責第二代低軌衛星「珍珠號」發射前的系統整合，以及發射後的在軌操控與數據驗證。

鴻海指出，目前珍珠號低軌衛星設計以整合集團自有相機酬載及內外部成熟組件為主，由於衛星產業中的核心職能在於「組裝、整合與測試（AIT）」，藉由第一代低軌衛星在軌操控的實驗結果回饋，研發團隊能針對系統進行迭代優化，形成閉環的開發流程，將持續朝向提高零組件自製率的垂直整合目標前進。

鴻海表示，未來珍珠號系列任務的核心價值在於建立「在軌實戰經驗」，藉此持續優化下一代衛星的設計與系統整合能力。隨第二代珍珠號成功部署，集團將加速鎖定行動通訊補充、手機直連（Direct to Cell）、偏遠地區連網、工業物聯網及特定場域備援通訊等多元應用場景。