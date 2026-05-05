營收速報 - 鴻海(2317)4月營收8,320.98億元年增率高達29.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為2.96兆元，累計年增率29.7%。
最新價為239.5元，近5日股價下跌-0.22%，相關其他電子上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45832 張
- 外資買賣超：+43502 張
- 投信買賣超：+4510 張
- 自營商買賣超：-2180 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8,320.98億
|30%
|4%
|26/3
|8,037.38億
|46%
|35%
|26/2
|5,958.13億
|8%
|-18%
|26/1
|7,300.39億
|36%
|-15%
|25/12
|8,628.61億
|32%
|2%
|25/11
|8,442.76億
|26%
|-6%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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