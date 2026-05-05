鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-05 15:50

群益金鼎證券 (6005-TW) 輔導的興櫃公司極風雲創 Twister5( 7826-TW) 今 (5) 日正式發表軟硬整合的 AI 入口平台 Across，並宣布與群聯 (8299-TW)、GoTrust、陽信銀行等多家策略夥伴啟動合作，將建構起台灣首個以 AI 治理為核心的開放生態圈。

極風雲創過去十年以 Cloudflare、Cato Networks、Palo Alto Networks 等國際資安品牌的整合服務為核心業務，極風雲創董事長張紘綱認為，企業不缺工具，缺的是一個能讓員工的每一次調用都被看見、被管理的入口，就像十年前用統一登入系統管理應用存取，今天需要的是管理生成式工具使用的入口平台。

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Across 產品架構以 AI Workforce 為核心，驅動 AI Security(資安防護)、AI Governance(治理機制) 和 AI Ecosystem(生態串接) 三大模組；Across 平台的 AI 能力則以 Anthropic Claude 為主力開發架構。

極風雲創表示，加入 Claude 開發合作計劃夥伴，技術團隊全員已通過官方開發課程並獲發證書，是台灣企業 AI 平台領域中，技術能量經 Claude 官方體系驗證的先行者。

Gartner 2 月將 AI 治理平台定義為獨立市場品類，預測全球市場 今年達 4.92 億美元、2030 年突破 10 億美元，因此，Across 以本地部署、資料主權和在地生態圈為差異化，採「算力落地、輕量訂閱」的服務模式，拚先行切入這個仍處於早期的市場空間。