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營收速報 - 晶豪科(3006)4月營收46.34億元年增率高達349.21％

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣46.34億元，年增率349.21%，月增率53.16%。

今年1-4月累計營收為119.01億元，累計年增率202.48%。

最新價為182元，近5日股價上漲2.98%，相關半導體業上漲2.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1124 張
  • 外資買賣超：+427 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：+712 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 46.34億 349% 53%
26/3 30.26億 188% 44%
26/2 20.95億 128% -2%
26/1 21.46億 129% -1%
25/12 21.71億 108% 55%
25/11 14.01億 45% 13%

晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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