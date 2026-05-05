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營收速報 - 創見(2451)4月營收74.49億元年增率高達594.43％

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創見(2451-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣74.49億元，年增率594.43%，月增率31.06%。

今年1-4月累計營收為210.78億元，累計年增率419.72%。

最新價為283元，近5日股價上漲1.34%，相關半導體業上漲2.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2947 張
  • 外資買賣超：-1442 張
  • 投信買賣超：-1754 張
  • 自營商買賣超：+249 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 74.49億 594% 31%
26/3 56.84億 381% 78%
26/2 31.84億 246% -33%
26/1 47.60億 441% 56%
25/12 30.58億 242% 51%
25/11 20.23億 146% 17%

創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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