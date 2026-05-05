營收速報 - 創見(2451)4月營收74.49億元年增率高達594.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為210.78億元，累計年增率419.72%。
最新價為283元，近5日股價上漲1.34%，相關半導體業上漲2.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2947 張
- 外資買賣超：-1442 張
- 投信買賣超：-1754 張
- 自營商買賣超：+249 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|74.49億
|594%
|31%
|26/3
|56.84億
|381%
|78%
|26/2
|31.84億
|246%
|-33%
|26/1
|47.60億
|441%
|56%
|25/12
|30.58億
|242%
|51%
|25/11
|20.23億
|146%
|17%
創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 緊追聯發科飆風 法人：布局ETF暴「發」戶卡位半導體成長紅利
- 茂順首季獲利走揚 2026年營收及獲利逐步向上攀
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.95點至406.2點，漲幅2%
- 台美擴大開發綠能！台糖攜手USGBC推動生質酒精 布局永續航空燃油
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇