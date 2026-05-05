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營收速報 - 立萬利(3054)4月營收8,601萬元年增率高達2134.03％

鉅亨網新聞中心

立萬利(3054-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣8,601萬元，年增率2134.03%，月增率33.05%。

今年1-4月累計營收為2.22億元，累計年增率903.03%。

最新價為67.1元，近5日股價下跌-14.6%，相關食品工業下跌-1.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：-90 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 8,601萬 2134% 33%
26/3 6,465萬 1091% 12%
26/2 5,781萬 751% 331%
26/1 1,343萬 122% 49%
25/12 904萬 -10% 11%
25/11 817萬 135% 22%

立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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