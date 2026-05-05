營收速報 - 立萬利(3054)4月營收8,601萬元年增率高達2134.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為2.22億元，累計年增率903.03%。
最新價為67.1元，近5日股價下跌-14.6%，相關食品工業下跌-1.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-88 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8,601萬
|2134%
|33%
|26/3
|6,465萬
|1091%
|12%
|26/2
|5,781萬
|751%
|331%
|26/1
|1,343萬
|122%
|49%
|25/12
|904萬
|-10%
|11%
|25/11
|817萬
|135%
|22%
立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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