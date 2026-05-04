鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對惠好(WY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.46元，最低估值0.17元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.46)
|0.9
|1.57
|最低值
|0.17(0.17)
|0.4
|0.7
|平均值
|0.33(0.32)
|0.72
|1.13
|中位數
|0.35(0.34)
|0.75
|1.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.93億
|82.93億
|88.10億
|最低值
|68.56億
|73.48億
|74.55億
|平均值
|70.67億
|77.26億
|80.46億
|中位數
|70.83億
|77.74億
|79.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|0.45
|營業收入
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
|69.05億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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