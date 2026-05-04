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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對惠好(WY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.46元，最低估值0.17元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.46(0.46)0.91.57
最低值0.17(0.17)0.40.7
平均值0.33(0.32)0.721.13
中位數0.35(0.34)0.751.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值71.93億82.93億88.10億
最低值68.56億73.48億74.55億
平均值70.67億77.26億80.46億
中位數70.83億77.74億79.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.472.531.150.540.45
營業收入102.01億101.84億76.74億71.24億69.05億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWY

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