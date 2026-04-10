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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.3元，其中最高估值0.5元，最低估值0.1元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.5(0.5)0.91.57
最低值0.1(0.1)0.30.65
平均值0.3(0.29)0.691.09
中位數0.3(0.28)0.791.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值72.34億80.43億88.10億
最低值67.71億73.20億74.70億
平均值71.01億77.30億80.41億
中位數71.30億78.08億79.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.472.531.150.540.45
營業收入102.01億101.84億76.74億71.24億69.05億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWY

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