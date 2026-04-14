鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.34元，其中最高估值0.46元，最低估值0.1元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.43)
|0.9
|1.57
|最低值
|0.1(0.1)
|0.3
|0.65
|平均值
|0.3(0.29)
|0.7
|1.09
|中位數
|0.34(0.3)
|0.8
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.34億
|82.93億
|88.10億
|最低值
|67.71億
|73.20億
|74.70億
|平均值
|71.01億
|77.81億
|80.41億
|中位數
|71.30億
|78.42億
|79.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|0.45
|營業收入
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
|69.05億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為31.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為31.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好WY-US的目標價調升至31元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為30.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇