鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-04 19:05

台股今 (4) 日大漲 1778.51 點創歷史最大漲點，收盤 40705.14 點也為歷史新高，外資終止連 4 賣，轉為歷史第 6 大買超 669.76 億元；外資買超集中在多檔高股息 ETF；逢高調節主動統一台股增長 (00981A)。至於今天表現亮眼的台積電，外資上周連四賣後回補 9112 張 ；漲停一字鎖的聯發科則意外遭外資調節 823 張，且趁高檔調節漲多高價股。

外資史上第6大買超670億元 買台積電、賣聯發科 調節這4檔漲停千金股。(鉅亨網資料照)

外資主要加碼高股息 ETF，買超元大高股息 (0056) 5.86 萬張居冠，另有復華台灣科技優息 (00929) 3.75 萬張、群益台灣精選高息 (00919) 3.41 萬張、元大台灣價值高息 (00940) 1.37 萬張、富邦特選高股息 30 (00900) 1.32 萬張、統一台灣高息動能 (00939) 1.21 萬張等。

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外資也買超元大台灣 50 (0050) 2.92 萬張、凱基台灣 TOP50 (009816) 2.61 萬張、富邦科技 (0052) 1.92 萬張、復華富時不動產 (00712) 1.68 萬張、主動群益美國增長 (00997A) 1.59 萬張、國泰台灣領袖 50 (00922) 1.54 萬張、元大台灣 50 正 2 (00631L) 1.50 萬張。

台股今天創下 1778 點驚人漲點，47 檔千金股表現格外亮眼，在聯發科跳空漲停帶動下，盤中 13 檔千金股亮燈漲停，終場仍有 10 檔漲停鎖住，但外資除了加碼台積電 9112 張及智邦 1277 張外，4 檔漲停作收的千金股均遭調節，賣超聯發科 823 張、波若威 743 張、萬潤 1195 張、 創意 408 張。

電子族群方面，外資買超群創 4.05 萬張、聯電 3.86 萬張、華邦電 3.89 萬張、南亞科 2.83 萬張、鴻海 2.74 萬張、光寶科 1.15 萬張也在買超前段名單；傳產及金融則有凱基金 3.69 萬張、華新 2.50 萬張、中信金 2.01 萬張、富邦金 1.82 萬張、群益證 1.51 萬張獲外資青睞。