鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 17:17

台股加權指數今 (4) 日爆出單日史上最大漲點，終場收漲 1778.51 點或 4.57%， 收在 40705.14 點也創歷史新高，成交量約 1 兆元，不過，台北匯市相對平淡，升貶互見，終場收在 31.61 元、升值 3.8 分，台北外匯經紀公司成交值 14.51 億美元。

不同於台股的資金激情追捧行情，新台幣今日以 31.61 元、升值 3.8 分開出後，最高僅來到 31.55 元，甚至一度貶至 31.691 元，呈現量縮來回整理態勢，全日高低價差 1.41 角。

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觀察主要亞幣，多呈現升值走勢，韓元反彈逾 0.15%，新台幣收升 0.12%，日元升約 0.05%，星元小貶 0.05% 左右，泰銖貶近 0.6% 較為弱勢，而美元指數小彈 0.05%。

國泰證期研究部指出，美國公布的 4 月製造業 ISM 連續第 4 個月維持擴張，需求和生產仍具韌性，但就業轉弱、價格與交貨指數大幅攀升，顯示製造業為伴隨成本推升與再通膨風險的擴張，聯準會降息預期與美債殖利率仍將受壓。