營收速報 - 南亞科(2408)4月營收254.91億元年增率高達717.33％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為745.78億元，累計年增率623.58%。
最新價為237元，近5日股價上漲4.61%，相關半導體業下跌-1.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3361 張
- 外資買賣超：-6432 張
- 投信買賣超：+2827 張
- 自營商買賣超：+244 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|254.91億
|717%
|40%
|26/3
|181.70億
|560%
|16%
|26/2
|156.07億
|587%
|2%
|26/1
|153.10億
|608%
|27%
|25/12
|120.17億
|445%
|18%
|25/11
|101.69億
|365%
|29%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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