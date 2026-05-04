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營收速報 - 南亞科(2408)4月營收254.91億元年增率高達717.33％

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣254.91億元，年增率717.33%，月增率40.29%。

今年1-4月累計營收為745.78億元，累計年增率623.58%。

最新價為237元，近5日股價上漲4.61%，相關半導體業下跌-1.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3361 張
  • 外資買賣超：-6432 張
  • 投信買賣超：+2827 張
  • 自營商買賣超：+244 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 254.91億 717% 40%
26/3 181.70億 560% 16%
26/2 156.07億 587% 2%
26/1 153.10億 608% 27%
25/12 120.17億 445% 18%
25/11 101.69億 365% 29%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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