營收速報 - 南電(8046)4月營收44.51億元年增率高達39.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為156.28億元，累計年增率34.15%。
最新價為1005元，近5日股價上漲14.99%，相關零組件業上漲4.69%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5583 張
- 外資買賣超：-480 張
- 投信買賣超：+6249 張
- 自營商買賣超：-186 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|44.51億
|39%
|4%
|26/3
|42.91億
|39%
|36%
|26/2
|31.66億
|13%
|-15%
|26/1
|37.20億
|45%
|-5%
|25/12
|39.24億
|47%
|11%
|25/11
|35.34億
|37%
|-5%
南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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