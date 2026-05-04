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營收速報 - 南電(8046)4月營收44.51億元年增率高達39.47％

鉅亨網新聞中心

南電(8046-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣44.51億元，年增率39.47%，月增率3.73%。

今年1-4月累計營收為156.28億元，累計年增率34.15%。

最新價為1005元，近5日股價上漲14.99%，相關零組件業上漲4.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5583 張
  • 外資買賣超：-480 張
  • 投信買賣超：+6249 張
  • 自營商買賣超：-186 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 44.51億 39% 4%
26/3 42.91億 39% 36%
26/2 31.66億 13% -15%
26/1 37.20億 45% -5%
25/12 39.24億 47% 11%
25/11 35.34億 37% -5%

南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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