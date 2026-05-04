鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 17:10

根據數據分析機構 Sensor Tower 最新統計，字節跳動旗下 TikTok 今年首季全球月活躍用戶數 (MAU) 首次突破 20 億大關，較兩年前成長約 30%，下載量季增 7%，持續穩居中國非遊戲類應用程式海外下載榜冠軍。

不止是短影音平台！TikTok全球月活用戶破20億 專家：內容與電商邊界徹底消失(圖:shutterstock)

20 億 MAU 的數字意味著全球每三到四人之中就有一人沉浸在 TikTok 內容生態中，該平台已演變成一個橫跨娛樂、社交與交易的複合系統。

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值得關注的是，在 Sensor Tower 的非遊戲應用榜單中，TikTok 身後緊跟著 TEMU 與 SHEIN 這兩大跨境電商巨頭，這標誌著內容與交易的邊界正被徹底打破。當流量高度集中，商業邏輯便從「尋找用戶」轉變為「等待被分發」，TikTok 正透過演算法匹配，讓商家得以繞過傳統搜尋與貨架，直接透過內容觸達消費者。

在累積龐大流量後，TikTok 第二階段目標明確指向變現，而 TikTok Shop 便是核心答案。

去年，TikTok 電商業務全球商品交易總額 (GMV)643 億美元，年增近 100%，這種增速在成熟電商體系中極為罕見，這一增幅並非單點爆發，而是在多區域同步推進：美國進入相對成熟期，東南亞成為成長引擎，歐洲則處於加速擴張前夜。

更關鍵的結構性變化在於，TikTok 正從依賴「爆款內容」的流量驅動，轉向「穩定交易場」的結構驅動。

數據顯示，短影音帶貨 GMV 佔比從 58% 下降至 50%，直播與商城佔比則同步提升，這意味著「短影音種草、直播間轉化、商城復購沉澱」的完整消費循環正在成型，TikTok 本質上是將中國驗證過的內容電商路徑，透過算法優勢移植到全球市場，目前正經歷一場「模式跨文化驗證」，東南亞迅速接納直播帶貨，而歐美市場則對內容即廣告的容忍度與合規要求更高，迫使平台一邊瘋狂擴張，一邊不斷調整。

然而，隨著 20 億用戶基數的達成，這場全球流量紅利遊戲也來到更現實階段。

競爭層面上，TikTok 已成為跨境電商主戰場，內部商家與創作者廝殺激烈，外部如亞馬遜、沃爾瑪等傳統電商巨頭也強化內容能力以守護陣地。

監管層面，各國針對數據安全、內容審核及跨境交易合規的規則收緊，令平台規模越大，與法規的博弈就越頻繁。

此外，TikTok 最微妙的挑戰在於平衡商業化與內容生態，若過度侵蝕內容體驗導致用戶停留時間下降，精密的商業體系將失去根基。對平台而言，這是擴張與收斂、效率與體驗之間的節奏考驗。對商家與創作者來說，則是理解不同市場深度的耐心比拼。