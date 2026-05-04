鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至312元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由300元上修至312元，調升幅度4%。其中最高估值590元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀4位。
穩懋(3105-TW)今(30日)收盤價為536元。近5日股價下跌2.01%，相關半導體類指數近5日上漲2.66%，櫃買市場加權指數上漲0.8%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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