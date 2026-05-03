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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.29元，預估目標價為587元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.1元上修至32.29元，其中最高估值37.55元，最低估值27.2元，預估目標價為587元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.55(37.55)43.2545.45
最低值27.2(27.2)32.4834.11
平均值32.11(31.91)37.3339.32
中位數32.29(32.1)36.538.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值148,464,000162,880,650181,403,430
最低值128,691,000136,280,790154,508,100
平均值137,830,190153,117,490170,474,730
中位數135,448,730154,096,500175,512,670

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,753,24915,291,4429,152,77216,204,052
營業收入
(單位：新台幣千元)		122,706,372113,393,69895,179,276111,789,791

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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