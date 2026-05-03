鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.29元，預估目標價為587元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.1元上修至32.29元，其中最高估值37.55元，最低估值27.2元，預估目標價為587元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.55(37.55)
|43.25
|45.45
|最低值
|27.2(27.2)
|32.48
|34.11
|平均值
|32.11(31.91)
|37.33
|39.32
|中位數
|32.29(32.1)
|36.5
|38.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|148,464,000
|162,880,650
|181,403,430
|最低值
|128,691,000
|136,280,790
|154,508,100
|平均值
|137,830,190
|153,117,490
|170,474,730
|中位數
|135,448,730
|154,096,500
|175,512,670
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,753,249
|15,291,442
|9,152,772
|16,204,052
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|122,706,372
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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