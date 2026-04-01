鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-01 10:48

受惠 2 月台股強勢站上 35000 點，勞動基金績再創新高，勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，截至 115 年 2 月底，整體勞動基金規模達 8 兆 854 億元，收益數 8131 億元，收益率達 10.83%。2 月單月收益就高達 4184 億元，不僅首度衝破 4000 億元大關，更刷新歷史單月最高紀錄。新制勞退基金也表現穩健，收益率 10.28%，每位勞工平均分紅已超過 4.1 萬元。

勞金局表示，整體勞動基金規模已正式突破 8 兆元大關。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模更達到 8 兆 8818 億元，整體收益率為 10.78%，收益總數為 8789 億元。

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在各項基金中，新制勞退基金規模為 5 兆 2917 億元，收益率 10.28%；舊制勞退基金規模 1 兆 778 億元，收益率則高達 16.95%，績效表現最為強勁。

其他子基金部分，勞保基金規模達 1 兆 4702 億元，收益率為 10.56%；積欠工資墊償基金表現亦不俗，收益率達 7.53%。至於受託管理之國民年金保險基金規模為 7687 億元，收益率 10.17%；農民退休基金規模 277 億元，收益率則來到 12.15%。以新制勞退目前 1310 萬個有效帳戶計算，此次收益分配平均每位勞工可獲分配逾 4.1 萬元紅利。

回顧 2 月金融市場，勞金局分析指出，美股雖受企業財報、通膨及就業數據影響而震盪，且中東地緣政治升溫帶動避險情緒，但市場對於科技與 AI 產業的長期成長仍具信心。台股方面，儘管 2 月適逢農曆春節長假導致交易天數較少，但在資金回流與科技產業基本面支撐下，大盤成功站上 35000 點高位，帶動勞動基金收益水漲船高。