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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.87元，其中最高估值1.11元，最低估值0.57元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.11(1.11)1.571.831.78
最低值0.57(0.57)1.111.311.78
平均值0.88(0.89)1.341.61.78
中位數0.87(0.92)1.371.651.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.80億95.13億96.29億95.10億
最低值83.30億82.58億89.21億95.10億
平均值86.19億90.36億93.63億95.10億
中位數86.29億91.10億94.05億95.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.650.392.501.600.39
營業收入55.25億72.34億85.72億88.65億87.44億

詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNOV

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