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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.35元，其中最高估值5.71元，最低估值2.62元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.71(4.94)7.799.7412.43
最低值2.62(2.62)3.455.495.61
平均值4.38(4.1)5.987.939.8
中位數4.35(4.09)5.937.7711.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.14億46.05億58.68億67.83億
最低值29.72億37.91億45.19億53.07億
平均值31.80億41.58億51.97億59.67億
中位數31.95億41.92億53.57億61.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.78-0.97-0.56-2.692.84
營業收入4.85億6.67億8.04億13.00億22.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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