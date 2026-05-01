鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.35元，其中最高估值5.71元，最低估值2.62元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.71(4.94)
|7.79
|9.74
|12.43
|最低值
|2.62(2.62)
|3.45
|5.49
|5.61
|平均值
|4.38(4.1)
|5.98
|7.93
|9.8
|中位數
|4.35(4.09)
|5.93
|7.77
|11.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.14億
|46.05億
|58.68億
|67.83億
|最低值
|29.72億
|37.91億
|45.19億
|53.07億
|平均值
|31.80億
|41.58億
|51.97億
|59.67億
|中位數
|31.95億
|41.92億
|53.57億
|61.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|2.84
|營業收入
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
|22.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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